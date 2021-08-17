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Babaçay’da enkaz altındaki inek canlı çıkartıldı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Babaçay’da enkaz altındaki inek canlı çıkartıldı

Babaçay’da enkaz altındaki inek canlı çıkartıldı

Ahır enkazının çatısının vatandaşlarca açılması ineğin görülmesi

Bild Altın Felaket 

-Çıkartılan ineğin yerde yatışı

( SİNOP ) SİNOP

- Selin yıkıp geçtiği Ayancık ilçesi Babaçay köyünde enkaz altında kalan bir inek canlı olarak çıkartıldı. Selde 40’a yakın evin yıkıldığı Babaçay köyünden ilk kez umut verici haber geldi. Yaşanan felaketten günler sonra canlı kalmayı başarabilen bir inek kurtarıldı. Enkaz altında kalan inek vatandaşlar tarafından fark edildi. Çatısına kadar çamur ve balçıkla kapanmış ahır enkazında olduğu görülen inek uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi. (ÜK-SLH-Y)
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