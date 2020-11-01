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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Babaanne ve dört torunu enkaz altında

Babaanne ve dört torunu enkaz altında

Nilay Yücel'in enkazı izlerken görüntüsü

Sarılar Umutlu 

-Arşiv görüntüler
-Babaanne ve torun fotoğrafları

( İZMİR )- Kızlarını oyuncaklarına sarılarak bekliyor İZMİR

- İki oğlunun toplam dört kızına bakan babaanne Arefe Yücel, torunları ile birlikte enkaz altında kaldı. Torunlardan Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, kızlarının oyuncağına sarılarak umutlu haber beklemişti. İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı. Babaanne Arefe Yücel, oğlu Deniz ve eşi Nilay Yücel'in kızları Lena (4) ve Vera (6) ile oğlu Hüseyin ve eşi Emine Yücel'in kızları Feda (10) ve Diren'e (3) anne ve babaları çalıştığı için gündüz saatlerinde kendi evinde bakıyordu. Depremin şiddeti ile yıkılan binada, babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, elinde kızlarının oyuncağı ile arama kurtarma çalışmalarını izlemişti.
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