Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı

Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı

Rıza bey apartmanından çalışmalar

Cenaze Deprem 

-Babaanne ve torunlarının fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de meydana gelen depremde, Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı enkazı altında bulunan babaanne ve 4 torununun cansız bedeni çıkartıldı. Acılı aile gelen haberle yasa boğuldu. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında bulunduğu öğrenilen babaanne Arife Yücel ve torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda'nın cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkartıldı. Günlerdir enkaz başında bekleyişini sürdüren anne Nilay Yücel'e acı haber verilirken, Yücel ailesi yasa boğuldu. Arama kurtarma ekipleri, 8 katlı Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürürken, babaanne ve 4 torununun cenazelerinin Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilmesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı