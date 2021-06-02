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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Baba yadigarı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Baba yadigarı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Tokat'ta mütevaziye atölyesinde mesleğini devam ettiren usta

Tarım Teknoloji Hayvan Irak 

-Hamut yapımı
-İş yerinden detaylar
-Abdullah Değirmenci, röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat'ta saraç mesleğinin son temsilcilerinden Abdullah Değirmenci, baba mesleğini 45 yıldır mütevazi atölyesinde devam ettiriyor. Tokatta saraçlık binek hayvanlarının yaygın şekilde kullanıldığı yıllarda gözde meslekler arasında yer alıyordu. Gelişen teknoloji ile birlikte eski cazibesini kaybeden mesleği son temsilcileri yaşatmaya çalışıyor. 4 çocuk babası Abdullah Değirmenci (55) baba yadigarı olan mesleğini 45 yıldır devam ettiriyor. Saraçlığa 8 yaşında babasının yanında öğrenen Değirmenci, Hızarhane Caddesinde bulunan atölyesinde hamut yapıyor. Atları arabaya koşarken boyunlarından geçirilen içi saman dolu meşin halka (Hamut) daha çok Doğu Anadolu bölgelerin gönderiliyor. Saraçlık teknolojiye yenik düştü Hamutçuluğun Tokat’a özgü bir sanat olduğuna dikkat çeken Değirmenci, “Hamut özelikle de ağacı Tokat’a özgüdür. Tokat dışında yapılan hamutların ağacı keresteden biçmedir. Tokat’ımızın hamutu Türkiye genelinde meşhurdur. Sağlamdır, dayanıklıdır. Eskiden Tokat’ta günde 1 veya 2 tane satılırken, şu an da yılda 1 veya 2 tane hamut satıyoruz. Bunun nedeni insanlar modernleşti. Eşek sayısı azaldı. Traktörler çıktı, tarım teknolojiye dönüştü” dedi.
Mesleğinin son temsilcilerinden Artık yetiştirecek çırak bulamadıklarını belirten Değirmenci, “Çocuklarım bu mesleğe pek sıcak bakmadılar, bende ısrar etmedim. Çünkü hamutçuluk günde güne ölmeye yüz tutmuş meslekler arasında yer aldı. Biz son nesiliz. Şimdiki gençler sanat için değil de para için uğraşıyorlar. En son yetiştirdiğim 45 yaşında ki çırağım dükkanını açtı. Bunun haricinde yeni yetişen çırak yok" diye konuştu.
Mesleğinin zorluklarından bahseden Değirmenci, "Bir hamutu 1 günde ancak yaparsın, günde 2 tane desen yapamazsın. Bunun bırakacağı para artık inşaatta çalışan işçinin yevmiyesini bile kurtarmıyor. Bu meslekte artık para kazanamıyoruz. Sadece babadan kalma meslek diye devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı. (Nİ-
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