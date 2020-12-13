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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Baba ve oğlunun 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı

Baba ve oğlunun 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı

Polis ekiplerinin uygulaması

Ticari Taksi Polis Market Diyalog Polis Ekipleri 

-Baba ve oğlunun polis ekipleri ile diyalogları
-Denetimlerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Beşiktaş’ta uygulama yapan ekipler izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı İSTANBUL

- Beşiktaş’ta sokağa çıkmasını ihlal eden baba ile oğlunu, ‘Marketimizi açmaya gidiyorduk’ bahanesi cezadan kurtaramadı. Denetimlerini sürdüren ekipler belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.İstanbul trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak yollardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.Beşiktaş Dolmabahçe’de uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurarak izin belgelerini sordu. Bir ticari taksiyi durduran polis ekipleri yolculara izin belgesini sordu. İzin belgesi olmayan baba ve oğlu ‘marketimizi açmaya gidiyorduk’ diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Taksi sürücüsünün de ‘Araçtakiler babam ve kardeşim. Marketimizi yeni açtık. İşlemleri tamamlanmadı’ diyerek ekiplerin ceza yazmamasını istedi.Polis ekipleri, izin belgesi olmadan ‘marketimizi açmaya gidiyorduk’ bahanesini sunan baba ve oğluna cezai işlem uyguladı.Polis ekiplerinin denetimlerinin gün boyu süreceği öğrenildi.
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