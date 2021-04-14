Baba ve oğlunu öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

-Cinayet şüphelisi adliyeye getirilmesi

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( MUĞLA )-Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesinde baba ve oğlunu öldürdükten sonra firar eden katil zanlısı M.D. bu sabah yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi MUĞLA



- Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesinde baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın otomatik tüfekle yaklaşık 15 el ateş edilerek evinin önünde öldürülmesi sonrası 1 haftadır aranan cinayet zanlısı M.D. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısının cinayeti işledikten sonra ailesini akrabalarının yanına bıraktığı, Menteşe Yeniköy Mahallesi tarafında ormanlık alanda saklandığı, sabah saatlerinde de Kötekli'de polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cinayet zanlısı Menteşe İlçe Jandarma Karakol ekiplerine teslim edilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.D. Muğla adliyesine sevk edildi.



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