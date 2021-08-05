Baba ve oğlu hastane otoparkında 2 kardeş tarafından tabancayla vurularak yaralandı

-Şüphelilerin kaçtığı evin önünden genel görüntüler

-Bir şüphelinin çıkartılıp polis aracına bindirilmesi

-Olay yeri inceleme polisinin çalışmasından görüntüler

-Boş kovan görüntüsü

-Olay yerindeki polislerden genel ve detay görüntüler

-Baba ve oğlunun vuruldukları aracın görüntüsü

-Tabancanın görüntüsü

-Olay yeri inceleme polislerinin tabancayı incelemesi



( ADANA )- Adana’da hastane otoparkında baba ve oğlunu vuran 2 kardeş saklandıkları müstakil evin damında polis tarafından yakalandı ADANA



- Adana’da iki kardeş hastane otoparkında husumetli olduğu baba ve oğlunu araçlarının içerisinde tabanca ile vurup kaçtı. Olayda yaralanan 2 kişiden 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheliler bir evi damında saklanırken kıskıvrak yakalandı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kardeş olan Y.M (24) ile D.M (17) aralarında husumet bulunan Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç. (32)’ye silahlı saldırı düzenlendi.

Hastane otoparkında araçlarının içerisinde bulunan Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç, Y.M ile D.M kardeşler tarafından tabancayla vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla koşarak kaçtı. Tabancandan çıkan kurşundan Ahmet Ç.’nin kafasını sıyırırken oğlu Hikmet Ç’nin başına isabet etti. Hastane çalışanları hemen yaralıları acile alarak müdahaleye başladı.

Ahmet Ç’nin durumu iyi olurken oğlu olan Hikmet Ç’nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kafasından vurulan Hikmet Ç. ameliyata alındı. “Saldırıyı düzenleyen kardeşler evin damında saklanırken yakalandı” Silahlı saldırı düzenlendikten sonra hızla olay yerinden kaçan Y.M ve D.M kaçtıkları sırada bir sitenin bahçesine olayda kullandıkları tabancayı attılar. Ardından şüpheliler Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evin damına saklandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis bölgedeki evlerin çatılarında arama yaptı. Yapılan arama çalışmalarında Yüreğir Devriye Ekipleri ve Motosikletli Yunus Timleri şüphelileri sakladığı çatı üzerinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan tabanca ise polisler tarafından bulundu. Tabanca detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

