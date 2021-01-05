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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Baba ve oğlu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Baba ve oğlu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

-Şüpheli Ali B.'nin adliyeye getirilişi

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Hastane 


- Eskişehir’de girdiği tartışma sonucu baba ve oğlunu bıçaklayan Ali B. (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün saat 10.45 sıralarında Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerindeki bir iş yerinin önünde tartıştığı Selami G. (40) ve oğlu Ali G'yi (33) bıçaklayan Ali B. (47) bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklama sonucu ağır yaralanan baba ve oğlunun bulundukları hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (AG-ÇAĞ-
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