Baba ve oğlu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

- Eskişehir’de girdiği tartışma sonucu baba ve oğlunu bıçaklayan Ali B. (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün saat 10.45 sıralarında Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerindeki bir iş yerinin önünde tartıştığı Selami G. (40) ve oğlu Ali G'yi (33) bıçaklayan Ali B. (47) bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklama sonucu ağır yaralanan baba ve oğlunun bulundukları hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (AG-ÇAĞ-
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