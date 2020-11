20 Dakika Hakkında

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

- Eşi Fidan Gezgin’in cenaze töreninde konuşan Ayda Gezgin’in babası Uğur Gezgin, kendisine başsağlığı dileyen yöneticilere binaların denetlenmesi çağrısında bulunurken, depremden 20 dakika önce eşiyle telefonda konuştuğunu, depremden bir dakika önce de Fidan Gezgin’in WhatsApp’ta çevrimiçi olduğunu söyledi.Rıza Bey Apartmanı’ndaki deprem enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in babası Uğur Gezgin, aynı enkazda yaşamını yitiren anne Fidan Gezgin’in cenaze töreninde konuştu.Önce Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un taziyesini kabul ederken, “Başkanım binaları denetleyin, bizim binada kolon kesilme durumu yoktu” diyen Uğur Gezgin, daha sonra baş sağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Engin Özkoç’a da binaların denetlenmesi çağrısında bulundu. Gezgin, depremden 20 dakika önce eşiyle telefonda konuştuğunu, depremden bir dakika önce de Fidan Gezgin’in WhatsApp’ta çevrimiçi olduğunu belirtti."Kolon kesme durumu yok"Özkoç'la konuşan Gezgin, "Bu olayın sağı solu, partisi yok. El ele vermemiz lazım. Denetleme yapmamız lazım. Denetleme yapılmıyor. Hiç kimse yapmıyor. Bu candır, ötesi var mı? Lütfen denetlensin. İnsanlar para kazansın ama can bu. Üç kuruş fazla olsun, sağlam olsun. Başımıza gelecek. İstanbul’da neler yaşayacağız? Şurada 9 tane apartman yıkıldı. Hepsi yıkılsaydı daha kötü şeyler olacaktı. Önüne geçemiyoruz. Ekipler daha az olacaktı. İnsanların çıkarılma şansı daha az olacaktı. 1996 senesinde ‘deprem yönetmeliğine uygundur’ diye yazı verilmişti. Daha sonra kolonlara güçlendirme yapıldı. Kolon kesme durumu yok. Bunlar tamamen uydurma. Zaten demirinde sıkıntı yokmuş, betonunda sıkıntı varmış. Çimento kullanılmamış. Puf diye patlıyor. Enkazın bu kadar uzun sürede kaldırılmasının sebebi o. Kepçe kaldırdığı zaman tuz buz oluyor. 1996’dan beri o evde oturuyordum. Orası kendi evimdi. Semtimden, mahallemden mutluydum. Her zaman deprem korkum da vardı. Altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de daha lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşamak isterdim ama herkesin imkanı bu kadar" dedi."Ayda'yı 2 dakika görebildim"Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Gezgin, "Kızım şu an hastanede, göremiyorum. 2 dakika görebildim. Tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu için göstermiyorlar. Yaşamsal fonksiyonunda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece vücudu susuz kalmış, takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda kucağıma alacağım. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. Depremden 20 dakika önce eşimle telefonda görüştüm. Parktalardı, oynuyorlardı. Depremden bir dakika önce WhatsApp’tan çevrimiçi olmuş. Büyük ihtimal parktan döndükleri için Covid-19 nedeniyle üstünü çıkarıyorlardı. Çamaşır makinesinin önünde bu olay gerçekleşti. Oğlum Atakan okuldaydı, ben de işyerindeydim. Ayda ve annesi içeride kalmış" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Engin Özkoç da, "Şu anda bir acı yaşanıyor ancak belediyelerle ilgili bütün araştırmalar gösteriyor ki biz zamanında uyarımızı yapmışız" dedi.