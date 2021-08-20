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Baba-oğul takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Baba-oğul takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktı

Baba-oğul takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktı

kaza yerinden görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

Mel B Bild Emniyet Kemeri Trol 


- Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobilden baba ile oğlu burunları bile kanamadan çıktı. Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Muhammet Halit Y. yönetimindeki 55 SP 202 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Sırrı T.'nin kullandığı 34 DUN 375 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışma sonucu yoldan çıkan 34 DUN 375 plakalı otomobil takla attı. Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen otomobil içerisindeki sürücü Sırrı T. ve oğlu Ege T., kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kazazedelerin, 112 acil ambulans ekiplerince yapılan kontrolleri sonucunda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, emniyet kemerinin takılı olması muhtemel bir yaralanma veya can kaybının önüne geçmiş oldu. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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