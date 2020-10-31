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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Baba-oğul arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürüldü

Baba-oğul arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürüldü

Olay yeri

Acil Servis Arazi Anlaşmazlığı Jandarma 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

-Olay yerindeki baba oğul cesetleri
-Tarsus Devlet Hastanesi
-Acil önündeki jandarma ve polis ekipleri
-112 acil servisi
-Yaralının ambulanstan indirilip hastaneye taşınması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlu öldürüldü. Olay ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesi’nde meydana geldi.Arazileri yan yana olan baba Ercan Halim (61), oğlu Abdullah Halim (21) ile akrabaları olan M.E.T. (32) ile karşılaştı. Daha önce de arazi nedeniyle kavga eden taraflar, önce tartıştı daha sonra kavga etmeye başladı.
Birbirilerine av tüfeğiyle ateş eden taraflardan baba Ercan Halim ve oğlu Abdullah Halim aldıkları darbeyle hayatlarını kaybetti. M.E.T ise çeşitli yerlerinden yaralanarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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