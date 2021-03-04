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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Baba oğul 1 gün arayla korona virüse yenildi

Baba oğul 1 gün arayla korona virüse yenildi

1 gün sonra ölen babanın cenazesinden görüntü

Hastane Cenaze Akalan Cenaze Namazı Ölüm Haberi 

-Namazın kılınması
-Cenazenin götürülmesi
-Baba oğulun fotoğrafları
-Detaylar

( KOCAELİ )- Babasının ihtiyacını götürmek için gittiği hastanede virüse yakalandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde korona virüs tedavisi gören babasının ihtiyaçlarını getirdiği hastanede virüse yakalanan 63 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan bana ise 1 gün sonra vefat ederek toprağa verildi.
Olay Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 yaşındaki Aleaddin Kale, korona virüse yakalanınca kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Babasının ihtiyaçları götürmek için gittiği hastanede virüse yakalandığı iddia edilen 63 yaşındaki Sümmani Kale ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sümmani Kale hayatını kaybetti. Babasının ihtiyaçları için gittiği hastanede virüse yakalandı Körfez Asri Mezarlığında önceki gün kılınan cenaze namazı sonrasında Sümmani Kale, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Oğlunun ölümünden bir gün sonra ise baba Aleaddin Kale de tedavi gördüğü Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde korona virüse yenilerek hayatını kaybetti. Aleaddin Kale’nin cenazesi de Körfez Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
1gün arayla korona virüse yenik düşen baba ve oğulun yakınları ise Sümmani Kale’nin hastanede virüse yakalandığını iddia ettiler.
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