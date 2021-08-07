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Baba ile oğlunu öldüren katil zanlısı tutuklandı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Baba ile oğlunu öldüren katil zanlısı tutuklandı

Baba ile oğlunu öldüren katil zanlısı tutuklandı

Gözaltına alınan M.Ü.'nün sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Cenaze Namazı Katil Zanlısı Gözaltı 

-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bor ilçesi Kızılca köyü mezarlığında dün meydana gelen olayda iddiaya göre Yavuz Baykal (63) ve oğlu Ümit Baykal (21) arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.Ü. (57) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle M.Ü, yanındaki tabancayla baba ve oğluna rastgele ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ümit Baykal olay yerinde, Yavuz Baykal ise kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden katil zanlısı M.Ü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatlarını kaybeden Yavuz Baykal ile oğlu Ümit Baykal'ın cenazeleri ise, köyde kılınan cenaze namazının ardından hayatlarını kaybettikleri mezarlıkta toprağa verildi.

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