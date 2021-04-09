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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Baba ile oğlu öldüren katil zanlısı 100 komando ve drone ile aranıyor

Baba ile oğlu öldüren katil zanlısı 100 komando ve drone ile aranıyor

jandarma ekiplerinin arama çalışması

Jandarma Komando Akalan Katil Zanlısı Yardım ve Yataklık 

-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( MUĞLA )- Menteşe'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde iki kişiyi öldürdüğü ileri sürülen ve firar eden katil zanlısı M.D. Menteşe İlçe Jandarma ve komando ekipleri, iz takip köpeği ve drone ile dağlarda arama yapılıyor MUĞLA

- Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde baba ve oğlu otomatik tüfek ile öldürdükten sonra firar eden katil zanlısının yakalanması için jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen Mahallesi'nde baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca evlerinin önünde ölü bulunmuştu. Cinayetin komşusu olan M.D. tarafından işlendiği ileri sürülürken, M.D. iki gündür aranıyor.Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Birliğinden 100 personel, iz takip köpekleri ve drone ile dağlık alanda arama çalışması devam eden katil zanlısı M.D.’nin yakalanması için ekipler seferber oldu. Dağlık bölgelerdeki ahşap baraka, metruk binalar, mağaralar ve saklanabileceği tüm alanlar jandarma ve komando ekipleri tarafından taranıyor.Dün sabah saatlerinden itibaren devam eden katil zanlısının yakalanmasına ilişkin çalışmalar kapsamında yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
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