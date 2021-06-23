Baba ile oğlu kazada yaralandı

-Araç içinde kalan baba

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Araç içindeki babaya araç içinde 112 ekibinde bir hemşirenin müdahalesi

-Hemşirenin araçtan çıkması

-Yaralıların sedye konulması



( MERSİN ) -- Araç içerisinde sıkışan baba ile çocuğu ekipler çıkardı MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, baba ile çocuğu yaralandı. Kaza, Yaramış Mahallesi Adana Irmağı seti üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Mert Dinçkartal’ın kullandığı 42 CRE 33 plakalı otomobil ırmak setinde geçerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıka araç setten aşağı ağaçlık alana düştü. Kazada araç sürücüsü i Ali Mert Dinçkartal ile arka koltukta bulunan baba Şenol Dinçkartal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği arama-kurtarma ekipleri 112 sağlık ve Jandarma ekipleri olay yerine geldiler. Araç içinde sıkışan yaralıları ekipler çıkardı. Şahıslar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Baba ile çocuğunu durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (ERY-

