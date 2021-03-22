BAB - Suriye'nin kuzeyindeki Bab’da terör saldırıları önlendi
- Genel görüntüler Suriye 'nin kuzeyindeki Bab’da terör saldırıları önlendiBAB (AA) - Suriye ’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütlerinin yerleştirdiği bomba düzenekleri, yerel emniyet güçlerince tespit edilerek imha edildi.Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki yerel güvenlik güçleri, 3 ayrı noktada tuzaklanmış patlayıcıları tespit etti.Sivil araçlara yerleştirilen bomba düzenekleri imha ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak patlatıldı.Böylece 3 terör saldırısı, siviller zarar görmeden önlendi.Güvenlik güçleri, saldırı planlarının arkasında terör örgütü YPG/PKK'nın olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
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