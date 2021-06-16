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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BAB - Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed, Türkiye'de tedavi olacak

BAB - Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed, Türkiye'de tedavi olacak

- Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'ten detaylar - Engelli Muhammed'in Türkiye sınırına doğru ilerleyişi - Muhammed ve annesi Um Muhammed Şehabi'yinin Türkiye'ye geçişinden detaylar - 15 yaşındaki Muhammed Şehabi ile röportaj - Um Muhammed Şehabi ile röportaj - Çobanbey Gümrük Kapısından detaylar BAB (AA) - ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'deki iç savaşta bir uçak saldırısında omuriliği zarar görerek engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirilirken, Muhammed'in tedavisini Romatem Sağlık Grubu üstlendi.AA'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli duruma düşen Muhammed'in hikayesini 10 Haziran'da duyurmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu harekete geçti.Özel sağlık grubu, 15 yaşındaki Muhammed'in tedavisini üstlendi. Valilik ve Sağlık Bakanlığı ekipleri de Suriye'deki aileye ulaşarak, Muhammed ve annesi Um Muhammed Şehabi'yi Türkiye'ye geçirdi.

İç Savaş Hava Saldırısı Matem Harekete Geç Saldırı 

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