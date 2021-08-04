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Azra'nın katil zanlısının iş yeri saldırıya uğradı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Azra'nın katil zanlısının iş yeri saldırıya uğradı

Azra'nın katil zanlısının iş yeri saldırıya uğradı

OLAY YERİNDEN DETAY

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-EMLAK OFİSİNDEN DETAY
-KIRILAN CAMDAN DETAY
-DETAYLAR
-ARŞİV-

( ANTALYA )-Saldırı sonrası iş yeri camlarının tuzla buz olduğu görüldü ANTALYA

- Antalya’da 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi.
Türkiye’nin konuştuğu cinayette, 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’yu canice öldüren katil zanlısı Mustafa Murtat Ayhan, dün sevk edildiği mahkemece ‘Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan’ın tutukluluğunun ardından dün gece 03.30 sıralarında ise Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırı düzenlendi.
Sabah işyerine gelenlerin cam kapının kırıldığını görmesi üzerine durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı. Reklam tabelaları kaldırılan işyerinin cam kapısının tuzla buz olduğu görülürken, polis saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
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