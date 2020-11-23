Azmiyle örnek yazara Büyükşehir’den ikinci jest

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- Bursa'da yaşayan ve ‘friedreich ataksi’ hastası olan Sevda Gündüz, ilk kitabı 'Benim Hikayem'in ardından ikinci kitabı Hicran’ı da Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yayınladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aliur Aktaş, azmiyle örnek teşkil eden Sevda Gündüz’ün Hiçran isimli yeni kitabının ‘Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen’ tanıtım toplantısına katıldı.

Yıldırım'a bağlı Şükraniye Mahallesi'nde sağlıklı bir çocukluk yaşarken 15-16 yaşlarında yakalandığı irsî friedreich ataksi hastalığı sebebiyle yürüme ve konuşma bozukluğu yüzünden bir anlamda yatağa mahkum olan 37 yaşındaki Sevda Gündüz, azim ve gayreti ile herkese örnek oluyor. Kendisiyle aynı hastalığı yaşayan 2 ablası ile aynı odada günlerini geçiren Sevda Gündüz, duygularını aktardığı 'Benim Hikayem' adını verdiği ilk kitabını Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bastırmıştı. Şimdi de Allah aşkını anlattığı kurgu romanı 'Hicran'ı tamamlayan Sevda Gündüz'e en büyük destek yine Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Azmiyle herkese örnek olan Yazar Gündüz'ün ikinci kitabı olan Hicran’ın tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı toplantıyla Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, “Sevda kardeşimizi ziyaretimde, ilk kitabı ‘Benim Hikayem’i görmüştüm. Kendisiyle güzel bir sohbetimiz oldu. İkinci kitabını da Büyükşehir Belediyesi olarak yayınlama sözü vermiştik. Şimdi ikinci kitabının tanıtımını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kalemine, gönlüne sağlık Sevda kardeşim” dedi.

Edebiyat, kültür ve sanatın hayatı güzelleştirdiğini, ruhu dinlendirdiğini, gönlü ferahlattığını belirten Başkan Aktaş, “Sevdiğim güzel bir söz var: Her insan bir hayat yaşar, okuyan insan ise birçok hayat yaşar. Okumak; dünyaya bakışımızı zenginleştirir, ufkumuzu enginleştirir. Dünyanın yoruculuğundan ve bunaltıcılığından kurtulmak için kitapların gizemli dünyasına kaçmak gerekiyor” diye konuştu.

Yazar Cemil Meriç’in ifade ettiği gibi kitapların güvenilecek bir liman olduğunu yineleyen Başkan Aktaş, “Kitap; kültür aktarımında, medeniyet inşasında en temel unsurdur. Bu sebeple yeni kütüphaneler ile Bursamızı süslüyoruz. Geleceğimizi inşa edecek gençler, kitap ve kütüphaneden mahrum kalmayacaklar. Sevda kardeşimiz gibi nice yazar, buralardan yetişecek” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, Yazar Sevda Gündüz’ün ikinci kitabının da hayırlı olması dileğinde bulundu. Hicran isimli kitabın yazarı Sevda Gündüz ise başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere ‘kitaplarının yayınlanmasında’ kendisine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti. İlk kitabı Benim Hikayem’i ibret, ikinci kitabı Hicran’ı da örnek olsun diye çıkardığını belirten Gündüz, üçüncü kitabının gençler için ışık olması dileğinde bulundu.



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