Azmak içerisinde bağlı bulunan teknede yangın çıktı



- Muğla'nın Ula ilçesinde azmak içerisinde bulunan bir teknede yangın çıktı. Yangın, Gökçe Mahallesi'ndeki azmak içerisinde bağlı bulunan bir teknede teknede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekneden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Diğer teknelere sıçramadan söndürülen yangında, teknede maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

