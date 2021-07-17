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Azka Otel'de Hande Ünsal rüzgarı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Azka Otel'de Hande Ünsal rüzgarı

Azka Otel'de Hande Ünsal rüzgarı

KONSERDEN DETAY

( MUĞLA )- Hande Ünsal'dan Azka otel misafirlerine muhteşem performans- Hem göz doldurdu, hem de kulakların pasını sildi MUĞLA

İsaf Festival Forma 


- Bodrum'un seçkin otellerinden Azka Otel, geçtiğimiz akşam misafirlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı. Pop müziğin başarılı isimi Hande Ünsal, Azka Sahne'de yaklaşık 1,5 saat boyunca muhteşem bir performans sergiledi. Ünsal, sahnesi boyunca hem kendi şarkılarını hem de cover parçaları kendine has yorumuyla okurken dinleyicilerini de enerjisi ile mest etti. Hareketli parçalarda dansçılarıyla beraber Azka Sahne'de dans eden Hande Ünsal, konseri festival alanına çevirdi. Azka Otel'in gelenekselleşen yaz konserleri kapsamında sahne alan Hande Ünsal, Azka Otel'in bulunduğu Bardakçı Koyu'nun eşsiz manzarası eşliğinde dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.
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