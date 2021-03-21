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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
AZEZ - Yunus Emre Enstitüsünden Azez’de nevruz kutlaması

AZEZ - Yunus Emre Enstitüsünden Azez’de nevruz kutlaması

- Genel görüntülerYunus Emre Enstitüsünden Azez ’de nevruz kutlamasıAZEZ (AA) - Yunus Emre Enstitüsü, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, baharın gelişini simgeleyen nevruzu kutlamak amacıyla etkinlik düzenledi.
Azez Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, TRT sanatçıları ve Suriyeli ses sanatçıları sahne aldı."Umudumuz çiçek açıyor” adlı etkinlik çerçevesinde söylenen Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılarla kardeşliğin önemine dikkat çekildi.Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baharın gelişini simgeleyen nevruz etkinliklerini Azez 'de kutlamaktan çok mutluyum. Herkesin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." dedi.
Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak da kutlanan bugün için Yunus Emre Enstitüsünce “Baharın Çocukları” adlı gösteri de düzenlendi.
Down sendromlu çocuklar özenle hazırladıkları gösteriyi seyircilerle paylaştı.Etkinliklere bölgenin ileri gelenleri de katıldı.

Muhabir Nevruz Nevruz Kutlaması 

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