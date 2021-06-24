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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AZEZ - TİKA, Suriye'de hayvancılıkla geçinen girişimcilere yayık ve yem kırma makineleriyle destek oldu

AZEZ - TİKA, Suriye'de hayvancılıkla geçinen girişimcilere yayık ve yem kırma makineleriyle destek oldu

- Yayık makinesi ve yem kırma makinelerinden detay görüntüler - Çobanbey Tarım Müdürü Ahmet Ali ile röportaj - Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ahmet Rıda Koleş ile röportaj - Çobanbey Türkmenlerinden Ebu Ali ile röportaj - Yayık makinesi ve yem kırma makinelerinin Suriyeli girişimcilere teslim edilmesiTİKA, Suriye'de hayvancılıkla geçinen girişimcilere yayık ve yem kırma makineleriyle destek olduAZEZ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayvancılığın desteklenmesi amacıyla bölgedeki girişimcilere 109 yayık makinesi ve 24 yem kırma makinesi temin etti.TİKA, Suriye'de yem girdi maliyetlerinin yüksek olması ve hayvansal ürünlerin yeterince değerlendirilememesi üzerine Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Azez , Ahtarin, Çobanbey, Mare ve Soran bölgelerinde sektörün desteklenmesi amacıyla proje başlattı.Proje kapsamında temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olanlara, TİKA tarafından temin edilen 109 yayık makinesi ile 24 yem kırma makinesi dağıtıldı.Yayık makinesi temini projesi kapsamında taze olarak satılamayan sütün tereyağına dönüştürülmesi ile hem muhafaza süresinin artırılması hem de mamul bir ürün olarak piyasaya sunulması hedefleniyor. Projeyle, bölgede süt işleme teknolojisinin geliştirilmesi, alternatif ürünlerle çeşitliliğin artırılması ve bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan genç girişimcilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.Yem kırma makinesi temini projesiyle de bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan kişilerin yemlerini kendilerinin üretmesi ve arpa, mısır, buğday gibi yemlerin kırılarak yararlı hale getirilip daha ekonomik ve etkin kullanımı hedefleniyor. - "Besicilerin masrafları azalacak"Çobanbey Tarım Müdürü Ahmet Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşanlara makinelerin dağıtımı için TİKA ve Türkiye'deki diğer ilgili makamlarla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Ali, "Bu makineler sayesinde hayvancılıkla uğraşanların ürünlerinden daha da faydalanacağız. Besicilerin masrafları azalacak." diye konuştu.
- Türkiye'ye teşekkürHayvancılıkla geçimini sağlayan Ahmet Rıda Koleş, "Bölgedeki tarım müdürlüğü dağıtılacak makineler için bizleri aradı. Desteğinden dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bu makineler olmadan çok uğraşıyorduk. Yemi yüksek maliyetle çok uzak yerlerden temin ediyorduk." dedi.
Besicilerden Ahmet Hasan da Çobanbey'deki tarım müdürlüğüne yayık makinesini teslim almak için geldiğini belirterek desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.Çobanbey Türkmenlerinden Ebu Ali de "Türkiye bize her yönden yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Genç Girişimciler Teknoloji Mısır Ekonomi Hayvancılık 

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