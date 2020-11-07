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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Azez'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

- Azez'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

olay yeri aracın görüntüsü

( HALEP ) HALEP

Hastane Sivil Savunma 


- Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Patlama sonucu araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Azez'deki hastaneye kaldırdı.
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