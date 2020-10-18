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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Azez’de bir hakimin aracına saldırı

- Azez’de bir hakimin aracına saldırı

olay yeri

Hastane Bombalı Saldırı Saldırı Askeri Mahkeme Sivil Savunma 

-Hakimin arabasından detay

( HALEP ) HALEP

- Suriye'nin Azez ilçesinde bir hakim, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda bir hakim ağır şekilde yaralandı. İlk belirlemelere göre, hakimin aracına konulan bomba hakimin aracına bindiği sırada patladı. Patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, hakimi hastaneye kaldırdı. Durumun kritik olan hakimin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü aktarıldı. Hakimin, Azez ilçesinde bulunan askeri mahkemede görevli olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
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