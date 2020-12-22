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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Azerin'den şehit Aybüke öğretmenin mezarına ziyaret

Azerin'den şehit Aybüke öğretmenin mezarına ziyaret

Azerin'in Şehit Aybüke'nin mezarını ziyareti

Silahlı Saldırı Öğretmen Telefon Görüşmesi Terör Örgütü Saldırı 

-Mezara çiçek bırakması
-Ailesi ile görüşmesi
-Azerin'in açıklamaları
-Detay görüntüler

( ÇORUM ) -- Ünlü Sanatçı Azerin:- "Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü PKK’nın kökünü kesecek” ÇORUM

- Azerbaycan Devlet Sanatçısı, Batman'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın mezarını ziyaret etti. Çorum Belediyesi'nin davetlisi olarak kente gelen ünlü sanatçı Azerin, Çorum'dan ayrılmadan önce şehit Aybüke Yalçın’ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret ederek çiçek bırakıp dua etti. Her zaman şehit Aybüke Yalçın’ın mezarını ziyaret etmeyi arzu ettiğini dile getiren Azerin, "Çok şükür bugüne, nasip oldu” dedi.
Aybüke öğretmen başta olmak üzere tüm şehitleri saygıyla andığını söyleyen Azerin “İnşallah Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü PKK’nın kökünü kesecek” şeklinde konuştu.
Azerin ayrıca şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile telefon görüşmesi yaptı. Azerin, “Aybüke öğretmen hepimizin evladı. Sadece Türkiye’de değil Azerbaycan’da da herkesin kalbinde yaşayacak” ifadelerini kullandı. (MMY-BÖ-KA
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