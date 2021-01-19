Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Azeri suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Azeri suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Şube çıkış

Polis Hastane Abrin Suç Örgütü Cinayet 

-Maktul Fotoğraf

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifovun Esenyurt'taki mezarını ziyaret eden şahıslar arasında çıkan tartışmada Azeri uyruklu Ali Hashımov öldürüldü. Olayla ilgili Azerbaycanlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 17 Ocak Pazar günü Esenyurt Orhangazi Mahallesinde bulunan Gülvadi Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un kabrine ziyarete gelen şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda silahını çıkartan Hashımov, Kenan I.'yı elinden yaraladı. Boğuşma sırasında silahı alan Kenan I. ise Hashımov'u başından vurdu. Olayın ardından Kenan I.’, yanındaki Lale M.(35) ve Aynur I.(45) ile birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Hastane polisi durumdan şüphelenip Asayiş Şube ekiplerine bilgi verdi. Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri mezarlığa gittiklerinde, Ali Hashımov'un cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Kenan I, eşi Aynur I. ve arkadaşı Lale M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HSE-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı