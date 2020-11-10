Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor (2) - GENCE
- Kutlamalardan detaylar - Davul zurna eşliğinde oynayan Azerbaycanlılar - Bayraklarla kutlamalara katılan AzerbaycanlılarAzerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyorBAKÜ (AA) - Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın "Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi" anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.Ülkenin ikinci büyük kenti Gence 'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için Haydar Aliyev Meydanında kutlama yaptı.
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