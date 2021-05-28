Azerbaycanlı şehit ve gazi ailelerinin çocukları için ‘Hediye Karavanı’ başkentten uğurlandı

-Çocuklarla oyun oynaması

-Hediye dağıtımı

-Tırın uğurlanması

-Tırın yoldaki görüntüsü



( ANKARA ) ANKARA



- Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta şehit ve gazi olanların çocuklarına verilmek üzere oluşturulan ‘Hediye Karavanı’ Ankara’da düzenlenen törenle uğurlandı. Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte hazırlanan 'Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan Projesi' için uğurlama töreni düzenlendi.

2017 yılından itibaren devam eden projenin bu sefer ki durağı Azerbaycan olacak. Bu turnede, öncelikle Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda şehit ve gazi olan aile bireylerinin çocuklarına özel olarak hazırlanılan evlerinde oynayabilecekleri geleneksel oyunlar olacak. Parmak maç, dama, dokuztaş-üçtaş, satranç, tekstil ve kırtasiye gibi hediyeler her evine kapısına özel koli ile götürülecek. Azerbaycan’da Dünya Çocuk Günü olarak kutlanılan 1 Haziran’da hediyeler dağıtılmaya başlanılacak. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş şunları kaydetti: “Çocuklarımızla buluşturmak için projelerimizi yerine getirmeye başladık. Yeni ismi ve içeriğiyle bugüne kadar ülkemizde 14 ilimizde çocuklarımızla buluştu. Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır illerimizde çocuklara kutlu oyunları ve oyuncuklar dağıtıldı. Karavanımız şimdi de Ankara’ya mesafe olarak uzak olsa da gönüllerimizin ve kalplerimizin çok yakın olduğu kardeş ülkemiz Azerbaycan’a doğru yol alacak. Oradaki çocuklarımızla buluşacak. “ 1 Haziran’da Azerbaycan’ın Tovuz şehrinde ilk dağıtımın gerçekleşeceğini bildiren Bakan Yardımcısı Ergüneş, “Azerbaycan - Ermenistan Savaşı'nda şehit olan ve gazi olan toplam 6 bin ailemizin çocuklarıyla bu karavanları buluşturacağız. 20 Haziran’a kadar da Azerbaycan’ın muhtelif yerlerinde bu buluşmaları inşallah güzel hatırlarla devam ettireceğiz. On binlerce hediyelerin dağıtılacağı bu organizasyonda bütün çocukların sevinci, heyecanı bizler için birer mutluluk kaynağı olacak” diye konuştu.

Ayrıca, karavanı uğurlama törenine, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, Çocuk Hizmetleri Müdürü Zeliha Sağlam da katıldı.



