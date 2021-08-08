Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor

-ASKERLERİN YANGINA SEVK EDİLMESİ

-YANGINLARI SÖNDRMEK İÇİN GÖREVE KOŞAN ASKERLER

-GENEL VE DETAYLAR



( AYDIN - ÖZEL) AYDIN



- Türkiye’de meydana gelen ve günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmeye destek vermek için Azerbaycan’dan gelen birlikler kazma-kürekle içtimaya girip yangından yangına koşuyor. Ege’nin dağlarında Azerbaycanlı gardaşların alevlerle mücadelesi göz dolduruyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 93 araç ve 1 helikopter ile Türkiye’ye gönderilen 710 kişilik ekip yangından yangına koşuyor. Aydın’ın Çine İlçesine bağlı Akçova’nın üzerinde bulunan Gökbel Dağı’ndaki yangını söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgede görevlendirilen 200 kişilik ekip başlarındaki komutanlar nezaretinde ellerindeki kazma kürek ve sırtlarındaki söndürme aparatları ile içtimaya girip görevden göreve koştu. Aynı dili konuştukları Türkiye’deki halkla diyalog kurmakta hiç sıkıntı yaşamayan Gardaşlar bir yandan söndürme çaışmalarına destek verip diğer yandan iki ülke arasındaki dostlukları pekiştirdiler. (İK-

