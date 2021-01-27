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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Azerbaycanlı denizcinin cenazesi ülkesine gönderildi

Azerbaycanlı denizcinin cenazesi ülkesine gönderildi

Uçağın gelişi

Rehin Körfez Cenaze Kaçırılma Başkent 

-Cenazenin yüklenişi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gine körfezi açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan geminin korsanlar tarafından kaçırılması sırasında hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemici Farman Ismaılov’un cenazesi İstanbul aktarmalı olarak ülkesine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış 15 personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti. İstanbul aktarmalı cenaze Bakü’ye gönderildi Farman Ismaılov’un cenazesi Gabon’un başkenti Libreville’den havalanan Türk Hava Yolları’na ait uçakla bu sabaha karşı saat 04.30’da İstanbul Havalimanı’na getirildi.
Farman Ismaılov’un cenazesi Bakü’ye gidecek TK332 sefer sayılı THY uçağına nakledildi. Ismaılov’un cenazesini taşıyan uçak, Azerbaycan’a gitmek üzere saat 07.25’te havalandı. (MÇ-Y)
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