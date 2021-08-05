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- Azerbaycan, yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye desteğini sürdürüyor - Azerbaycan 1 amfibi uçak, 150 kişilik ekip ve 40 itfaiye aracı yolladı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Azerbaycan, yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye desteğini sürdürüyor - Azerbaycan 1 amfibi uçak, 150 kişilik ekip ve 40 itfaiye aracı yolladı

- Azerbaycan, yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye desteğini sürdürüyor - Azerbaycan 1 amfibi uçak, 150 kişilik ekip ve 40 itfaiye aracı yolladı

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( BAKÜ ) - Azerbaycan, yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye desteğini sürdürüyor- Azerbaycan 1 amfibi uçak, 150 kişilik ekip ve 40 itfaiye aracı yolladı BAKÜ

Orman Yangınları İtfaiye Aracı Başkent Helikopter Yangına Müdahale 


- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla 150 kişilik ekip, 40 itfaiye aracı ve BE-200ÇS model 1 amfibi uçak, Türkiye'ye doğru hareket etti. Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye yönelik desteğini sürdürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçak, orman yangınlarıyla mücadeleye eden Türkiye'ye destek için başkent Bakü’den yola çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve önlemek için Türkiye’ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği, sabah saatlerinde Türkiye’ye gitmek üzere hareket ettiği bildirildi.
Azerbaycan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz’da 100, 31 Temmuz’da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.
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