- Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin zirvesi sona erdi

--Putin, Aliyev ve Paşinyan’ın açıklamaları



( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Rusya’nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve 4 saatin ardından sona erdi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme sona erdi. 4 saat süren görüşmenin ardından liderler Kremlin Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin yaptığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan ile yapılan görüşmeyi faydalı bulduğunu ifade ederek, “Bugünkü görüşmeyi son derece önemli ve faydalı buluyorum, zira bölgedeki durumun geliştirilmesi, yani ekonomik bağların ve altyapı projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlayıp ortak açıklama imzalayabildik. Başbakan yardımcıları da en kısa sürede uzmanların yer alacağı alt çalışma grupları kuracak ve bölgede ulaşım altyapısı ile ekonominin geliştirilmesi konusunda somut planlar sunacaklar” dedi.

“10 Kasım’da imzalanan anlaşma başarıyla uygulanıyor” Aliyev ise yaptığı açıklamada, “Ateşkes anlaşmasının üzerinden 2 ay geçti. 10 Kasım bildirisini imzalayan liderler olarak Moskova’da buluştuk. Bugün imzaladığımız mutabakat bizim ileriye dönük hedeflerimiz olan ulaşım ve iletişim kanalları açılmasını sağlayacak. Bu kanalların açılması Azerbaycan Ermenistan Rusya ve komşu ülkelerin çıkarına hizmet edecek. Bundan hızlı sonuç elde etmek için çaba göstermeliyiz. 10 Kasım’da imzalanan anlaşma başarıyla uygulanıyor. Büyük kısmı hayata geçirildi. Anlaşma başarıyla gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı. “Dağlık Karabağ’ın çözülmemiş statüsü var” Paşinyan yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşmayı değerlendirerek, “Elbette ateşkesi sağlamayı başardık ancak çözülmesi gereken birçok sorun var. Bunlardan birisi de Dağlık Karabağ’ın statüsüdür. Bugünkü açıklama gerçekten önemli ve bu açıklamadaki mutabakatların hayata geçirilmesi bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebilir, ekonomik yenilikler de daha güvenilir güvenlik garantilerini beraberinde getirebilir. Bu alanda yapıcı şekilde çalışmaya hazırız. Bir kez daha altını çizmek isterim ki bizim için en önemli konu insani konular. Özellikle de 9 Kasım tarihli ortak açıklamanın 8. maddesine öngörülen esir değişimi konusu” dedi.

Devlet Başkanı Putin, aynı zamanda Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacak.



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