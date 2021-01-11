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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin üçlü zirvesi başladı

- Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin üçlü zirvesi başladı

Liderlerin gelişi

Üçlü Zirve Bild İlham Başkent 

-Putin'in karşılaması
-Görüşmeden detay

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan arasındaki üçlü zirve başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.
Taraflar, 10 Kasım 2020'de üç ülke liderinin Dağlık Karabağ konusunda imzaladıkları bildirinin uygulanmasını değerlendirecek. Zirvede ayrıca bölgenin sorunlarını çözmek için atılacak adımlar ele alınacak. Askeri operasyonlar sırasında etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının kurulması ve geliştirilmesi de üçlü zirvenin ana konuları arasında yer alıyor. Rusya lideri Putin aynı zamanda İlham Aliyev ve Nikol Pashinyan ile ayrı görüşmeler yapacak.
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