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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait ateş noktalarını vurdu

- Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait ateş noktalarını vurdu

vurulan yerler

Saldırı 

-detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan ordusunun ateş noktaları vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan topçu birlikleri tarafından Ermenistan ordusunun ateş noktalarına saldırılar düzenlediği belirtildi. Bakanlık saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.
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