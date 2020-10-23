- Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatları imha etti



- Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait birlikleri ve askeri teçhizatları imha etti. Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde bulunan Ermenistan ordu birliklerini ve askeri teçhizatlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.



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