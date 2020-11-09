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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait uçaksavar sistemini imha etti

- Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait uçaksavar sistemini imha etti

-Uçaksavar sisteminin imha edildiği anlar

( BAKÜ ) BAKÜ

Aksav Müstakil Ev Uçaksavar 


- Ermenistan ordusuna ait uçaksavar sistemi, Azerbaycan ordusu tarafından nokta atışı ile imha edildi. Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Azerbaycan Ermenistan’a ait hedefleri nokta atışı ile imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.50'de Hocavend istikametinde müstakil evler arasına düşman tarafından yerleştirilen “Tor-M2KM” tipi uçaksavar füzesi sisteminin nokta atışıyla imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ait görüntüleri paylaştı.
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