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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait hedefleri imha etti

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait hedefleri imha etti

hedeflerin imha edilme anları

( BAKÜ ) BAKÜ

Bild Askeri Araç 


- Azerbaycan'ın şehir ve bölgelerine ateş açan Ermenistan’a ait hedefler imha edildi. Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın şehirlerine ve bölgelerine ateş açan Ermenistan’a ait hedefleri ve askeri araçları imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
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