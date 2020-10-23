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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askerleri ve zırhlı araçları imha etti

- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askerleri ve zırhlı araçları imha etti

Ermenistan’a ait araçların vurulması

( BAKÜ ) BAKÜ

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Harekete Geç Askeri Personel 


- Ermenistan ordusuna ait askerleri personeli ve zırhlı araçları imha edildi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askerleri personeli ve zırhlı araçları imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri personelin ve zırhlı araçların harekete geçmeye hazırlanırken Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmesiyle ilişkin görüntüleri yayınladı.
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