- Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait 4 “Grad”ı imha etti



. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cephenin çeşitli yönlerinde 00.30 ve 02.25 saatleri arasında Ermenistan’a ait 4 “Grad” çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.



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