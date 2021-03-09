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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ile görüştü

- Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ile görüştü

Görüşmeden görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Başsağlığı Helikopter Kaza Helikopter Kazası Parlamento Helikopter 


- Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Kılıç ve heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Görüşmeye, Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Samed Seyidov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Derya Bakbak, Ahmet Kamil Erozan, İsmail Özdemir, Utku Çakırözer ve Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da katıldı.
Gafarova’dan şehit olan askerler için taziye Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gafarova, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğini ve dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın hiçbir ülkenin olmadığını vurguladı. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan parlamentolarının Dışişleri Komisyonları arasında üçlü formatta işbirliğinin önemine dikkat çeken Gafarova, bölgesel formatta düzenlenen toplantıların önemli olduğunu belirtti.
Kılıç ise, Azerbaycan'da 44 gün süren savaşı yakından takip ettiklerini ve Azerbaycan'ın galibiyetine sevindiklerini kaydederek, Türkiye’nin Azerbaycan'la aynı hisleri yaşadığını belirtti.
Kılıç başkanlığındaki heyet, Bakü temasları kapsamında yarın Haydar Aliyev’in mezarı ile Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini ziyaret edecek.
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