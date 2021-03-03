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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Azerbaycan Kültür Bakanından Atlas Sinemasına ziyaret

Azerbaycan Kültür Bakanından Atlas Sinemasına ziyaret

Azerbaycan Bakanı ziyaret

Restorasyon Tarım Nostalji 

-Tarihi Atlas Sinemasına İlk Ziyaret
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-Basın Açıklaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Beyoğlu’nda bulunan tarihi Atlas Sinemasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, sergilenen eski ve nostalji sinema sektöründe kullanılan cihazları tek tek inceleyip bilgi aldı. Ardından Bakan Kerimov ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan basın açıklama yaptı. Türkiye’nin en iyi yapım şirketleri ile görüştüklerini belirten Bakan Kerimov, “Kültür bakanı olarak yeni görevimde ilk resmi seferimi kardeş Türkiye'ye yapıyorum. Seferden çok memnunum. Bunun için birçok sebebi var. Kardeş Türkiye tarih boyunca Azerbaycan’ın yanında oldu. Azerbaycan'ın hakkı davasında yanında oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Azerbaycan'ın acısı Türkiye'nin acısıdır” dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise “Somut mirasımızın restorasyonu yapmak çok önemli. Somut olmayan mirasımıza geldiğimizde sözle başlıyor. Söz kitaba dönüşüyor. 7’ıncı sanat dediğimiz sinema dönüşüyor. Kültür aktarımı için en önemli alan oluyor. Kendi kültürünüzü anlatmak için en olumlu mecra sinema” şeklinde konuştu.
(EG-
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