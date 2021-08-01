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- Azerbaycan’ın Türkiye'ye yolladığı yardım konvoyu Gürcistan’da
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Azerbaycan’ın Türkiye'ye yolladığı yardım konvoyu Gürcistan’da

- Azerbaycan’ın Türkiye'ye yolladığı yardım konvoyu Gürcistan’da

-Sınır kapısındaki konvoy

Orman Yangınları İtfaiye Aracı Yardım Konvoyu Yangın Sınır Kapısı 

--Detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Azerbaycan’dan Türkiye'ye yardım için dün akşam yola çıkan konvoy akşam saatlerinde Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki “Kırmızı Köprü” sınır kapısından Gürcistan’a giriş yaptı. Türkiye’de günlerdir devam eden orman yangınlarına Azerbaycan’ın yardımları devam ediyor. Akşam saatlerinde Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı yardım konvoyu akşam saatlerinde Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki “Kırmızı Köprü” sınır kapısından Gürcistan’a giriş yaptı. Azerbaycan’ın yardım konvoyunda çok sayıda itfaiye aracı olduğu görülürken, yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğun ardından konvoyun Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor.
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