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- Azerbaycan’ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Azerbaycan’ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı

- Azerbaycan’ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı

-Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Yangın Altın Orman Yangını Helikopter Trol 


- Azerbaycan’ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı ve yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 1 helikopterin söndürme çalışmalarında destek verdiği aktarılarak, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

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