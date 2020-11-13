- Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Sukavuşan köyü görüntülendi

- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sukavuşan köyünün görüntülerini paylaştı. Azerbaycan ordusu, Terter'e bağlı Sukavuşan köyünü Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Sukavuşan köyünün görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı askeri teçhizatların yanı sıra çatışmalar sırasında binalarda ve araçlarda meydana gelen hasar da yer alıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım