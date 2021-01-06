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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait S-300'leri imha ettiği anlar yayınlandı

- Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait S-300'leri imha ettiği anlar yayınlandı

S-300'lerin vurulduğu anlar

( BAKÜ ) BAKÜ

Savunma Sistemi Geri Çekilme Güvenlik Kamerası Kamikaze Saldırı 


- Ermenistan medyası, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait S-300'lerin vurulma anları yayınladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 44 gün süren ve Ermenistan'ın mağlubiyeti ile sonuçlanan savaşın ardından Rusya’nın arabuluculuğu ile iki ülke arasında Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan geri çekilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’daki savaşta Ermenistan ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Türk yapımı TB2 Bayraktar SİHA'ları ve İsrail yapımı “Harop” kamikaze İHA'lar yoğun bir şekilde kullandı. Ermenistan medyası, Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin Azerbaycan ordusuna ait Harop kamikaze İHA’ları tarafından vurulduğu anları yayınladı. Görüntülerde S-300 hava savunma sisteminin İHA’larla yok edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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