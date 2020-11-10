- Azerbaycan halkı zaferi coşkuyla kutluyor

-Kutlamalar

-Bayraklar

-Röportaj

-Detay

-Halk



( GENCE ) GENCE



- Ermenistan karşısında kazanılan büyük zafer, Azerbaycan halkı tarafından sevinçle karşılandı. Gece boyu süren kutlamalar, sabah saatlerinde de coşkuyla devam ediyor. Azerbaycan’da halk Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın ve Ermenistan güçlerinin Laçin, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti. Gece boyu süren kutlamalar sabah saatlerinde de devam ediyor. Uzun araç konvoyu oluşturan Azerbaycanlılar araçların kornalarına basarak galibiyet turu atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını dalgalandırarak sevinç gösterisinde bulundu. Gence Valisi Niyazi Bayramov, Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk ve Azerbaycanlılar sabah saatlerinde Valilik binası önünde bulunan Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in büstüne karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Karabağ zaferiyle ilgili açılmalarda bulunan Gence Valisi Niyazi Bayramov, “Bu sevinçli günü biz yaşıyoruz. Ben bugünü göreceğime inanmıyordum. Ancak bu sevinci bize yaşatan kişi başkomutanımız, cumhurbaşkanımız İlham Aliyev bağışladı. Bizim muzaffer ordumuz bize bugünü bağışladı. Yaşasın İlham Aliyev, Yaşasın Türk halkı, yaşasın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Şehitlerimizin de kanı yerde kalmadı. Bugün bizim bütün şehitlerimiz seviniyor. Karabağ bizimdir” diye konuştu.

Kutlamalara katılan Türkiye Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, “Birbirimizin yanındayız ve en kalbi duygularımızla bu zaferini kutluyoruz. Bu zafer bizim de zaferimiz. Yaşasın Azerbaycan Türkiye birliği. Karabağ Azerbaycandır mübarek olsun” diye konuştu.

Karabağ’da Gazi olan Gazi Şehriyar Muharremov, “Ben Azerbaycan halkıyla gurur duyuyorum. Diyorum ki ben Azerbaycan ordusunun askeriyim. Bütün Azerbaycan halkına tebrik ediyorum ve hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.





loading...