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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı

- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı

-Ermenistan’dan ele geçirilen askeri araç ve mühimmatlar

( BAKÜ ) BAKÜ

Geri Çekilme Askeri Araç Irak 


- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde bıraktığı askeri araçlara ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı. Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan birlikleri hızla geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde çok sayıda askeri araç ve mühimmat bıraktığı ifade edilirken, 50 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Bakanlık, Ermenistan tarafından geride bırakılan askeri araç ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.
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