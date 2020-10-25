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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti

- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti

-İmha edilen Ermenistan hedeflerine ait görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Zırhlı Araç Çatışma Askeri Araç 


- Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri hedefi imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinden sonra cephenin farklı yönlerindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait 6 D-30 ve 1 D-1 obüs, 2 PDM-2 zırhlı araç, 1 askeri araç ve büyük miktarda mühimmatın imha edildiği duyuruldu. Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.
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