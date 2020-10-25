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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma operasyonlarını sürdürüyor

- Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma operasyonlarını sürdürüyor

hedeflerin vurulması

( BAKÜ ) BAKÜ

Çatışma Geri Çekilme Ermeni Ermeni Asker Saldırı 


- Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Ekim gün boyunca ve 25 Ekim sabaha kadar Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçın yönünde operasyonların değişken yoğunlukla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerinin Hocavend, Gubadlı ve Laçın istikametindeki saldırılarıyla Ermenistan birliklerinin direncini kırarak ilerlediği belirtildi. Azerbaycan ordusunun Ağdere ve Hocavend yönündeki Ermenistan birliklerine ateş açması sonucunda çok sayıda ermeni askerin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı. Gubadlı'ya getirilen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 543. Alay 1.Taburu birliklerinin kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı vurgulandı. Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda cephenin farklı yönlerinde çok sayıda ermeni askerin yanı sıra 2 tank, 2 PDM, 4 D-30 obüs, bir 2A36 “Qiasint-B” topu, 7 askeri aracın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

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